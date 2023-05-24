Эти фрукты и овощи обязательно должны быть на вашей даче: объясняем, почему

Многие культуры, которые садоводы-любители выращивают на дачных участках, очень полезны для сердечно-сосудистой системы.
«На даче не бывает продуктов, которые вредны для сердца. То, что растет на даче — самое полезное для сердечно-сосудистой системы. Это продукты с повышенным содержанием клетчатки, витаминов, калия, магния. Они могут способствовать снижению холестерина», — отметил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.
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Массу полезных для сердечно-сосудистой системы веществ содержат яблоки, абрикосы, морковь, свекла, капуста, томат и другие овощи.
Не стоит забывать о пользе употребления свеже-сорванной малины, в которой есть витамины С, В, В2, В6, РР, Е. Богата незаменимыми микроэлементами клубника. Эта ягода содержит витамины А, В2, В5, В6, В9, а также кальций, железо, фосфор.
По материалам vnimanie.pro