Всего под два процента: стало известно, когда в России начнет действовать льготная ипотека

В России многие семьи нуждаются в доме. Примечательно, что в стране существуют льготные ипотеки для разных категорий граждан. На этот раз начнет действовать программа, которая позволит брать ипотеку под 2 процента.
Вице-премьер России Юрий Трутнев рассказал, когда начнется действовать эта льготная ипотека. Отмечается, что ее планируют запустить для жилья в Арктической зоне. По его словам, программа начнет действовать в течение лета 2023 года, передает ТАСС.
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«Будем ориентировать на Дальний Восток, где эта программа успешно реализована — почти 68 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой», — пояснил Трутнев.
Однако уже сейчас дальневосточная ипотека уже работает в арктических регионах — в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке.