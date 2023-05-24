Лучше остаться дома и поберечь себя: четыре самые опасные даты в июне 2023-го

Астрологи выделили четыре дня, когда неприятности и опасности будут подстерегать на каждом шагу.

4 июня

«Этот день может принести непредвиденные обстоятельства, которые потребуют быстрого реагирования. Возможны неприятности в финансовой сфере, поэтому дорогостоящие покупки лучше отложить на другой более благоприятный период», – сообщает источник Rsute.ru со ссылкой на астрологов.

Также эксперты рекомендуют в этот день максимально оградить себя от рискованных действий. Лучше оставаться дома и отменить все важные дела.

17 июня

В этот день многие столкнуться с настоящими испытаниями. Терпение будут на пределе. Астрологи пояснили, что планета Сатурн будет находиться в ретроградном положении. В связи с этим будет повышен риск конфликтов. Эксперты советуют оставаться спокойными, чтобы не ухудшить ситуацию и не навлечь на себя проблемы.

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27 июня

В этот день могут начаться перемены в жизни. Однако они могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому стоит подготовиться к любым изменениям в жизни. Возможно можно будет воспользоваться новыми возможностями и достигнуть новых целей.

30 июня

А вот под конец месяца надо поберечь свое здоровье с особым усердием.