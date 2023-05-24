Лучше остаться дома и поберечь себя: четыре самые опасные даты в июне 2023-го

Эта весны была напряженной, так как были: коридор затмений, ретроградный Меркурий, а также вспышки на солнце. Астрологи признались, что июнь 2023-го будет не очень спокойным. Они отметили, что в начале лета будет четыре самых опасных дня. Эксперты пояснили, что в эти дни лучше не рисковать и быть особенно внимательными. Об этом пишет портал Rsute.ru.
Астрологи выделили четыре дня, когда неприятности и опасности будут подстерегать на каждом шагу.
4 июня
«Этот день может принести непредвиденные обстоятельства, которые потребуют быстрого реагирования. Возможны неприятности в финансовой сфере, поэтому дорогостоящие покупки лучше отложить на другой более благоприятный период», – сообщает источник Rsute.ru со ссылкой на астрологов.
Также эксперты рекомендуют в этот день максимально оградить себя от рискованных действий. Лучше оставаться дома и отменить все важные дела.
17 июня
В этот день многие столкнуться с настоящими испытаниями. Терпение будут на пределе. Астрологи пояснили, что планета Сатурн будет находиться в ретроградном положении. В связи с этим будет повышен риск конфликтов. Эксперты советуют оставаться спокойными, чтобы не ухудшить ситуацию и не навлечь на себя проблемы.
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27 июня
В этот день могут начаться перемены в жизни. Однако они могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому стоит подготовиться к любым изменениям в жизни. Возможно можно будет воспользоваться новыми возможностями и достигнуть новых целей.
30 июня
А вот под конец месяца надо поберечь свое здоровье с особым усердием.
«Вы будете чувствовать усталость или дискомфорт. По возможности, отложите все дела и отдохните», – советуют эксперты.