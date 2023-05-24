Бросили в унитаз два ингредиента: через 20 минут открыли крышку и поразились белизне

Такой способ очищения унитаза порадует хозяюшек, которые ценят свое время и не любят тратить свои деньги впустую.

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Мы будем использовать копеечную лимонную кислоту и пищевую соду. Возьмем 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешаем.

Бросим в чашу унитаза и увидим, как, попав в воду, состав стал превращаться в пену.

Далее распределяем пенку по стенкам и оставляем на 30–40 минут действовать на загрязнения, накрываем крышкой.

Затем смываем водой и чистим ершиком, наслаждаясь великолепным эффектом.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».