Раз в сезон вытравливали тлю этим народным составом с мылом: насекомых не видели

В борьбе с тлей вот уже много лет эффективно показывает мыльный состав с нашатырем. Он экологичен, хорошо крепится к растению и действует не один день после опрыскивания.

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Возьмите 10 литров воды, 100 граммов хозяйственного мыла тертого и 2-3 столовые ложки нашатырного спирта. Все вместе размешайте до полного соединения веществ, раствор готов.

Далее опрыскайте пораженные участки растений. Этот раствор эффективен тем, что действует губительно не только на тлю, но и на муравьев, которые разводят вредителей.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень»