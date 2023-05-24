Нагар раскрошился и слез черным порошком: чистим старую сковороду солью и уксусом

Черный нагар на сковороде легко убирается народными средствами. Насыпьте соль тонким слоем на дно посуды, налейте сверху 9%-ный уксус. Поставьте на медленный огонь. Когда жидкость испарится, помойте сковороду.

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Также хорошо себя показал такой дуэт, как сода и лимонный сок, которые нужно смешать один к одному. Далее обработайте посуду полученной смесью, оставьте на 20 минут.