Эти желтые цветы уничтожили всю тлю в огороде: совет опытного садовника сработал – трюк с ароматом

Бархатцы имеют не только яркий желтый цвет, но и выраженный аромат, который не выносят многие вредители. Также эти цветы позитивно влияют на здоровье высаженных культур, увеличивают их урожайность.

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Если вы рассадите по всему участку бархатцы в виде островков, то сможете избавиться от такого вредителя, как тля. Так делают опытные огородники много лет. Она просто не выносит аромата растения и никогда не появится вблизи него.

Бархатцы, к слову, активны не только в период цветения. Их корни тоже издают характерный запах. Совка, капустная белянка, луковая муха и колорадский жук стараются обходить эти желтые цветы за версту.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»