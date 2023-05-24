Менять сорт бесполезно! Как заставить клубнику давать отличный урожай: совет опытного огородника

Некоторые садоводы убеждены, что смена сорта клубники решит проблемы с ее плодоношением. Однако посадив новые кустики, опять получают плохой урожай.

Клубнику обязательно нужно мульчировать! Это решит множество проблем и выраженно отразится на ее урожайности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Всего 10 сантиметров сена или соломы вокруг кустиков создаст для ягоды благоприятный микроклимат, в котором она будет активно расти, пышно цвести и давать крупную сочную ягоду.

Мульча защитит растение от слизней и улиток. Создаст преграду для солнечных лучей, которые не смогут высушить землю у кустика. А это значит, что частота поливов клубники уменьшится, рыхлить часто почву тоже будет не нужно. Да и загружать ягоду большим количеством удобрений тоже станет бессмысленным.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологи»