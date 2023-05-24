Один раз полили, и тля испарилась! Уничтожили вредителя народным средством из травы – как

Народный метод на траве может прогнать всю тлю с вашего огорода. Он проверен тысячами огородников и зарекомендовал себя на отлично.

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Для приготовления биораствора понадобится любая сильно пахнущая трава. Идеально подойдет чистотел.

Залейте траву двумя литрами воды, поставьте на огонь. Доведите до кипения, пусть трава проварится, чтобы образовался ароматный состав.