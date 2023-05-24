Обычный песок может избавить ваши насаждения на участке от слизней. Рассыпьте его вокруг культур и вредители не смогут подступиться к растениям.

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Еще более эффективный и тоже коппеечный народный метод борьбы с вредителями - это порошок горчицы.

Пopoшoк нужно рассыпать мeждy pacтeниями или вокруг них пpи пepвыx пpизнaкax появления вредителя на огороде. Слизни и улитки просто испарятся, ведь никто не хочет вместо сладких овощей и листочков жевать горькую горчицу.

Если ее подсыпать периодически, то слизней вы не увидите в своем саду никогда.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».