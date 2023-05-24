Просто оставьте вещи в растворе и ложитесь спать: уксус — эффективный пятновыводитель

Современные хозяйки привыкли использовать новомодные химические средства для стирки и выведения пятен. Однако в последнее время люди чаще стали задумываться об экологичности применяемых средств, а также их стоимости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И тут на помощь приходит старый проверенный метод женщин из СССР, которые активно применяли при стирке своих вещей уксус.

Дело в том, что уксус – это натуральный смягчитель ткани и пятновыводитель, который может помочь избавиться от неприятного запаха и грязи.

В тазик наберите горячей воды, добавьте несколько ложек уксуса, положите вещи в таз и можете ложиться спать. Утром постирайте замоченное белье в стиральной машинке на деликатном режиме, дважды прополощите. На выходе вы получите идеально чистые, мягкие и с приятным ароматом вещи!

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»