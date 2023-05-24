Доллар сегодня совершил прыжок: курс зашкаливает, люди обменивают с трясущимися руками

Курс доллара сегодня на открытии торгов Мосбиржи совершил прыжок вверх и подорожал до 80,32 рубля.

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Юань тоже прибавил немного, его последний курс – 11,35 рубля. А вот евро неожиданно подешевел до 86,66 рубля.

Стоит отметить, что такой прыти от валюты США многие не ожидали. Напротив, накупившие валюту Америки надеялись на понижение курса с дальнейшей выгодной продажей. Ведь в последнее время все чаще говорят о грозящем американцам дефолте. На фоне таких разговоров валюта обычно дешевеет.

Источник: 1prime.ru