Смешать сахар с мылом: этот народный состав отмыл все сковороды с нагаром за 10 минут – сияют!

Народное средство из мыла и сахара отлично справляется с нагаром на сковородах и кастрюлях.
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Для начала натрите кусок мыла на терке. Поместите стружку в глубокую емкость среднего размера. Добавьте 2 столовые ложки сахара с горкой.
Залейте 100 миллилитрами теплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы мыло растворилось.
Далее нанесите состав на подгоревшую поверхность и обработайте губкой. 10 минут хватит, чтобы убрать наслоения со всей испорченной посуды, все очень легко отойдет!
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»