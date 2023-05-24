Смешать сахар с мылом: этот народный состав отмыл все сковороды с нагаром за 10 минут – сияют!

Народное средство из мыла и сахара отлично справляется с нагаром на сковородах и кастрюлях.

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Для начала натрите кусок мыла на терке. Поместите стружку в глубокую емкость среднего размера. Добавьте 2 столовые ложки сахара с горкой.

Залейте 100 миллилитрами теплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы мыло растворилось.