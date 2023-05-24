Чтобы унитаз сверкал, как алмаз: насыпьте в него одно народное средство и оставьте на 15 минут

Лимонная кислота эффективно убирает из унитаза желтый налет от мочевого камня, а также растворяет минеральные отложения.

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Чтобы провести чистку лимонкой, для начала удалите воду из колена унитаза. Для этого нужно всего лишь поработать ершиком проталкивающими жидкость вниз движениями. Вода сама уйдет в канализацию. Кое-кто предпочитает отсасывать воду пустой бутылкой. Выбирайте свой метод.

Далее налейте в унитаз теплой воды. Засыпьте 1 столовую ложку лимонной кислоты. Оставьте на 15 минут, можно на час. Потом почистите ершиком и смойте.