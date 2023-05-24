Эти методы только испортят экран: чем нельзя протирать смартфон

А вот зубная паста может повредить олеофобное покрытие экрана, что негативно скажется на его состоянии.

Химические и бытовые средства вроде порошков, спиртосодержащих жидкостей и перекиси водорода тоже могут навредить защитному слою экрана и вызвать появление разводов.

Не рекомендуется протирать экран телефона джинсами, поскольку эта ткань может сделать экран более уязвимым перед новыми загрязнениями.

И даже самая мягкая бумага может повредить олеофобное покрытие, поэтому ее тоже лучше не использовать для очистки экрана мобильного устройства. Об этом рассказали в belnovosti.by.