Эти методы только испортят экран: чем нельзя протирать смартфон

Чтобы очистить сенсорный экран мобильного, не стоит полагаться на мифические средства для удаления грязи.
Речь идет о бумаге, зубной пасте, джинсовой ткани, а также бытовых и химических средствах.
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Отпечатки пальцев и другие загрязнения с экрана легко убрать с помощью микрофибры или специальной салфетки для гаджетов.
А вот зубная паста может повредить олеофобное покрытие экрана, что негативно скажется на его состоянии.
Химические и бытовые средства вроде порошков, спиртосодержащих жидкостей и перекиси водорода тоже могут навредить защитному слою экрана и вызвать появление разводов.
Не рекомендуется протирать экран телефона джинсами, поскольку эта ткань может сделать экран более уязвимым перед новыми загрязнениями.
И даже самая мягкая бумага может повредить олеофобное покрытие, поэтому ее тоже лучше не использовать для очистки экрана мобильного устройства. Об этом рассказали в belnovosti.by.