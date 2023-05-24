Эти методы только испортят экран: чем нельзя протирать смартфон

Смартфон. Фото: Global Look Press 

Специалисты советуют забыть про эти четыре средства, которые некоторые используют для очистки экрана телефона.

Чтобы очистить сенсорный экран мобильного, не стоит полагаться на мифические средства для удаления грязи.

Речь идет о бумаге, зубной пасте, джинсовой ткани, а также бытовых и химических средствах.

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Отпечатки пальцев и другие загрязнения с экрана легко убрать с помощью микрофибры или специальной салфетки для гаджетов.

А вот зубная паста может повредить олеофобное покрытие экрана, что негативно скажется на его состоянии.

Химические и бытовые средства вроде порошков, спиртосодержащих жидкостей и перекиси водорода тоже могут навредить защитному слою экрана и вызвать появление разводов.

Не рекомендуется протирать экран телефона джинсами, поскольку эта ткань может сделать экран более уязвимым перед новыми загрязнениями.

И даже самая мягкая бумага может повредить олеофобное покрытие, поэтому ее тоже лучше не использовать для очистки экрана мобильного устройства. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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