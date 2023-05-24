Курс доллара обескуражил даже бывалых: начал падать и это только начало

Последние торги на Мосбирже удивили цифрами, доллар пошел на понижение. И последняя цифра, которую выдали биржевики по курсу валюты США – это 80,14 рубля.

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То есть доллар стал все-таки возвращаться к прогнозируемым 80 рублям экспертами. Они были уверены, что «американец» не сможет перемахнуть в мае эту цифру.

В настоящий момент валютные инвесторы замерли - 24 мая они оценят протокол майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых. Ясно одно в этой ситуации – курс доллара изменится.