Три правила пышной гортензии: смотрим на оттенок цветов и делаем правильно

Второй важный пункт для гортензии — правильный полив. Растение обожает влагу, в связи с этим поливать его надо не только обильно, но и вовремя.

Третий пункт правильного ухода за гортензией — много солнца. Растению необходимы прямые лучи солнца, но при этом стоит учесть, что цветки способны выгорать под воздействием палящих полуденных лучей.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»