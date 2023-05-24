Три правила пышной гортензии: смотрим на оттенок цветов и делаем правильно

Гортензия. Фото: Global Look Press

Растение нуждается в особенном поливе.

Гортензия в основном предпочитает плодородную, рыхлую, хорошо водо- и воздухопроницаемую почву, богатую органикой.

Однако в уходе и выборе состава грунта для гортензии важен оттенок цветков растения. Цветки синие и голубые любят кислую почву, белые и бежевые — более нейтральную, сиреневые и розовые — более щелочную.

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Второй важный пункт для гортензии — правильный полив. Растение обожает влагу, в связи с этим поливать его надо не только обильно, но и вовремя.

Третий пункт правильного ухода за гортензией — много солнца. Растению необходимы прямые лучи солнца, но при этом стоит учесть, что цветки способны выгорать под воздействием палящих полуденных лучей.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»

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