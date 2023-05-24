Три правила пышной гортензии: смотрим на оттенок цветов и делаем правильно

Гортензия в основном предпочитает плодородную, рыхлую, хорошо водо- и воздухопроницаемую почву, богатую органикой.
Однако в уходе и выборе состава грунта для гортензии важен оттенок цветков растения. Цветки синие и голубые любят кислую почву, белые и бежевые — более нейтральную, сиреневые и розовые — более щелочную.
Второй важный пункт для гортензии — правильный полив. Растение обожает влагу, в связи с этим поливать его надо не только обильно, но и вовремя.
Третий пункт правильного ухода за гортензией — много солнца. Растению необходимы прямые лучи солнца, но при этом стоит учесть, что цветки способны выгорать под воздействием палящих полуденных лучей.
Источник: Telegram-канал «Цветочница»