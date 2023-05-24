Новый способ запасти овощи и фрукты на зиму – без консервирования

Для заготовок овощей на зиму используют пластиковые бутылки. Мы расскажем, зачем они нужны.
Благодаря пластиковым бутылкам увеличенного объема делать заготовки стало легко.
Нужно промыть и нарезать по краям овощи, а затем замочить их в холодной воде на несколько часов. Далее половина объема бутылки заполняется овощами, к которым добавляются специи и зелень по вкусу.
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Оставшуюся часть посуды заполняют овощами и заливают соленым раствором (100 грамм соли на 3 литра воды для бутылки в 5 литров). Важно долить в посуду холодной воды до горлышка и тщательно перемешать все ингредиенты. Бутылки закрываются и хранятся в прохладном и темном месте. Этот метод позволяет получить качественную заготовку овощей без использования традиционной методики консервирования. Таким рецептом поделились cpykami.ru.