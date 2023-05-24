Новый способ запасти овощи и фрукты на зиму – без консервирования

Заготовки. Фото: Global Look Press

Хозяйкам можно взять на заметку такой рецепт.

Для заготовок овощей на зиму используют пластиковые бутылки. Мы расскажем, зачем они нужны.

Благодаря пластиковым бутылкам увеличенного объема делать заготовки стало легко.

Нужно промыть и нарезать по краям овощи, а затем замочить их в холодной воде на несколько часов. Далее половина объема бутылки заполняется овощами, к которым добавляются специи и зелень по вкусу.

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Оставшуюся часть посуды заполняют овощами и заливают соленым раствором (100 грамм соли на 3 литра воды для бутылки в 5 литров). Важно долить в посуду холодной воды до горлышка и тщательно перемешать все ингредиенты. Бутылки закрываются и хранятся в прохладном и темном месте. Этот метод позволяет получить качественную заготовку овощей без использования традиционной методики консервирования. Таким рецептом поделились cpykami.ru.

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