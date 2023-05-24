Новый способ запасти овощи и фрукты на зиму – без консервирования

Для заготовок овощей на зиму используют пластиковые бутылки. Мы расскажем, зачем они нужны.

Благодаря пластиковым бутылкам увеличенного объема делать заготовки стало легко.

Нужно промыть и нарезать по краям овощи, а затем замочить их в холодной воде на несколько часов. Далее половина объема бутылки заполняется овощами, к которым добавляются специи и зелень по вкусу.