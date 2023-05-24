«Государство будет воздействовать на цены»: эксперт рассказала, что будет со стоимостью сахара в России

Стало известно, что произойдет с ценами на сахар после окончания срока заморозки стоимости продукта.

«Заморозка» цен на сахар спровоцировала ограничение максимальных оптовых цен до 36 рублей и максимальных розничных до 45 рублей за килограмм.

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По словам эксперта, за прошедшие полгода цена на сахар выросла на 3,77%. Это связано с различными причинами, включая логистические особенности, а также политику торговых сетей и спрос. При этом эксперт не прогнозирует резкого скачка стоимости после окончания заморозки.