Вы могли не подозревать: какие вещи лучше не трогать в отеле

Отель. Фото: Global Look Press 

Путешественник и основатель сервиса AirAdvisor Антон Радченко поделился важной информацией о гостиницах.

Стало известно, какой самый грязный предмет можно встретить в отелях.

Специалист отметил, что пульты и кондиционеры редко проходят дезинфекцию или очистку.

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Кроме того, телефоны в номерах могут стать источником бактерий. Они обычно не протираются во время уборки. Перед использованием этих вещей лучше сначала обработать их спиртовой салфеткой. Об этом рассказали в dailystar.co.uk.

Напомним, ранее эксперты рассказали о методе борьбы с грязью и пылью не повредит натяжные потолки в доме.

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