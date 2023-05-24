Вы могли не подозревать: какие вещи лучше не трогать в отеле

Стало известно, какой самый грязный предмет можно встретить в отелях.
Специалист отметил, что пульты и кондиционеры редко проходят дезинфекцию или очистку.
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Кроме того, телефоны в номерах могут стать источником бактерий. Они обычно не протираются во время уборки. Перед использованием этих вещей лучше сначала обработать их спиртовой салфеткой. Об этом рассказали в dailystar.co.uk.
Напомним, ранее эксперты рассказали о методе борьбы с грязью и пылью не повредит натяжные потолки в доме.