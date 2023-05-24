Хитрые трюки: как магазины обманывают своих покупателей

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Кроме того, на входе ставят большие сумки для покупок. Так клиенты наполняют их до самого конца, не подозревая о просчитанном желании заполнить все. Еще есть трюки, связанные с имиджем известных личностей, с расходными товарами и ценами вроде 999 рублей. Об этом рассказали в marieclaire.ru.