Синоптики предупредили о похолодании на выходных

Эксперты рассказали, об ухудшении погоды на выходных.
Несмотря на потепление со следующего понедельника, выходные на этой неделе не будут радовать жарой.
«По нашим прогнозам, среда продолжит число «летних дней» со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку», – рассказали синоптики.
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«Еще немного теплее, до плюс 21 – плюс 23 будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день», – добавили эксперты.
«А вот в субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15, а в ночь на понедельник опустится до плюс 5 - плюс 7», – сообщили на портале meteovesti.ru.