Синоптики предупредили о похолодании на выходных

Эксперты рассказали, об ухудшении погоды на выходных.

Несмотря на потепление со следующего понедельника, выходные на этой неделе не будут радовать жарой.

«По нашим прогнозам, среда продолжит число «летних дней» со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку», – рассказали синоптики.

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