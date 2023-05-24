Нарвутся на проблемы: эти три знака зодиака в начале лета столкнутся с опасностями

Май подходит к концу и уже скоро наступит лето. Однако не для всех оно станет радостным. Астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что некоторые знаки зодиака столкнутся с опасностями в июне. Она выделила три зодиакальных знака, которым лучше быть осторожнее.
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«У Тельцов в начале лета, большой подъем энергии, которую захочется куда-то деть, и все бы хорошо, но на этом фоне может потащить в экстрим. Желательно переждать когда энергия утихнет, а то ждать тельцам травмы.
У Стрельцов в начале лета внимание повышается, что может сослужить им плохую службу. Есть риск засмотеться и неудачно оступиться или даже попасть в ДТП. Излишнее внимание не там, где надо.
У Водолеев во второй половине июня назревают споры и разногласия и много требований от других людей, чем могут спровоцировать ответную реакцию с рукоприкладством», – поделилась Савельева.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro