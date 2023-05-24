Этот метод борьбы с грязью и пылью не повредит натяжные потолки в доме

Стало известно, как отчистить натяжной потолок без вреда для него.
Многие хозяйки сталкивались с такой проблемой, как грязь и жир на натяжном потолке. Глянцевый слой перестает блестеть, а вы не видите свое отражение наверху.
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Простая влажная уборка не подойдет для натяжного потолка. Есть риск повредить поверхность. Однако решение такой проблемы есть.
Для уборки потолка нужно приготовить раствор. А для этого необходимо смешать одну ложку средства для мытья посуды с тремя литрами воды. После этого нужно смочить тканьевую насадку швабры в получившемся составе и пройтись по поверхности потолка прямыми движениями.
При использовании круговых движений могут появиться разводы. Если потолок глянцевый, то после первой обработки рекомендуется пройтись по нему раствором, состоящим из 50 грамм водки и 0,5 литра воды. Это даст полотну блеск. Об этом рассказали в lifehacker.ru.