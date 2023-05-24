Этот метод борьбы с грязью и пылью не повредит натяжные потолки в доме

Натяжные потолки. Фото: Global Look Press

Опытные хозяйки с осторожностью подходят к очистке глянцевой поверхности на потолке.

Стало известно, как отчистить натяжной потолок без вреда для него.

Многие хозяйки сталкивались с такой проблемой, как грязь и жир на натяжном потолке. Глянцевый слой перестает блестеть, а вы не видите свое отражение наверху.

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Простая влажная уборка не подойдет для натяжного потолка. Есть риск повредить поверхность. Однако решение такой проблемы есть.

Для уборки потолка нужно приготовить раствор. А для этого  необходимо смешать одну ложку средства для мытья посуды с тремя литрами воды. После этого нужно смочить тканьевую насадку швабры в получившемся составе и пройтись по поверхности потолка прямыми движениями.

При использовании круговых движений могут появиться разводы. Если потолок глянцевый, то после первой обработки рекомендуется пройтись по нему раствором, состоящим из 50 грамм водки и 0,5 литра воды. Это даст полотну блеск. Об этом рассказали в lifehacker.ru.

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