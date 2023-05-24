Этот метод борьбы с грязью и пылью не повредит натяжные потолки в доме

Стало известно, как отчистить натяжной потолок без вреда для него.

Многие хозяйки сталкивались с такой проблемой, как грязь и жир на натяжном потолке. Глянцевый слой перестает блестеть, а вы не видите свое отражение наверху.

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Простая влажная уборка не подойдет для натяжного потолка. Есть риск повредить поверхность. Однако решение такой проблемы есть.