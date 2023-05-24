Семь вариантов цветов для сада, которые выдержат первые осенние холода

Эксперты назвали цветы, которые будут радовать дачников яркими бутонами до самой осени.
Если вы привыкли видеть в своем огороде лишь гортензии и розы, эти варианты прекрасных цветов для сада удивят.
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Опытные дачники предлагают посадить на своем участке в этом году брахиому иберисолистную. Этот цветок отличается нежностью. Еще можно украсить сад безврменником. Оба растения не боятся холодов.
Приятный аромат даже осенью вы сможете ощутить от гелиотропа. Также «осенними» цветами считаются хризантемы.
Вплоть до сильных заморозков цветут и бархатцы. А декоративная капуста может выдерживать даже минусовую температуру. Об этом рассказали в Дзен-канале «САД».