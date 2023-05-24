Семь вариантов цветов для сада, которые выдержат первые осенние холода

Эксперты назвали цветы, которые будут радовать дачников яркими бутонами до самой осени.

Если вы привыкли видеть в своем огороде лишь гортензии и розы, эти варианты прекрасных цветов для сада удивят.

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Опытные дачники предлагают посадить на своем участке в этом году брахиому иберисолистную. Этот цветок отличается нежностью. Еще можно украсить сад безврменником. Оба растения не боятся холодов.