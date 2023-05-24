«Модели с актуальными принтами и материалами»: что нельзя надевать на шею этим летом

Стало известно, какие платки не стоит надевать модницам.
Чтобы ваш образ остался актуальным, не вздумайте надевать следующие платки на шею:
- с объемными цветочными узорами;
- с геометрическими узорами;
- из грубой ткани;
- с изображением животных.
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«Если вы хотите приобрести нашивной платок, выбирайте модели с актуальными принтами и материалами, которые будут соответствовать современным тенденциям», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы модные цвета купальников в этом году.