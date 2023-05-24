«Модели с актуальными принтами и материалами»: что нельзя надевать на шею этим летом

Стало известно, какие платки не стоит надевать модницам.

Чтобы ваш образ остался актуальным, не вздумайте надевать следующие платки на шею:

с объемными цветочными узорами;

с геометрическими узорами;

из грубой ткани;

с изображением животных.

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