«Модели с актуальными принтами и материалами»: что нельзя надевать на шею этим летом

Шейный платок. Фото: Global Look Press 

Стилист Ксения Болилая назвала антитрендовые аксессуары этого сезона.

Стало известно, какие платки не стоит надевать модницам.

Чтобы ваш образ остался актуальным, не вздумайте надевать следующие платки на шею:

  • с объемными цветочными узорами;
  • с геометрическими узорами;
  • из грубой ткани;
  • с изображением животных.

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«Если вы хотите приобрести нашивной платок, выбирайте модели с актуальными принтами и материалами, которые будут соответствовать современным тенденциям», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы модные цвета купальников в этом году.

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