«Предоставляют электронный сертификат»: деньги для оплаты товаров в некоторых магазинах больше не нужны

Специальные сертификаты для оплаты продуктов питания появились в регионах Росиии.
Отметим, что в магазинах X5 Retail, в том числе в «Пятерочке», можно расплатиться «талонами». Однако такой способ оплаты применяется только в Ямало-Ненецком автономном округе.
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«Уже сейчас они используются для получения мер поддержки семьями с новорожденными детьми (родителям, ранее получившим коробку «Малышу Ямала» при рождении ребенка, предоставляют электронный сертификат на детские вещи и средства ухода), также стартовал пилотный проект по представлению детского питания», – сообщили в URA.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказал, как вложить деньги на один-два года и забрать с этого максимум.