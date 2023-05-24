«Предоставляют электронный сертификат»: деньги для оплаты товаров в некоторых магазинах больше не нужны

Специальные сертификаты для оплаты продуктов питания появились в регионах Росиии.

Отметим, что в магазинах X5 Retail, в том числе в «Пятерочке», можно расплатиться «талонами». Однако такой способ оплаты применяется только в Ямало-Ненецком автономном округе.

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