Катаклизмы унесут жизни миллионов людей: ученые назвали страны, которым грозит катастрофа

В последние годы происходит много катаклизм. Только недавно на Камчатке случилось извержение вулкана. Также в начале года несколько стран пострадали и-за сильных землетрясений. Ученые давно бьют тревогу из-за глобального потепления.

Теперь они уверены, что мир может погибнуть. По их словам, в результате таяния ледников в Антарктиде могут произойти огромные природные оползни, которые приведут к образованию разрушительных цунами.

По данным издания Talker, исследования показали, что под угрозой окажутся: Южная Америка и Новая Зеландия, а также Юго-Восточная Азия.