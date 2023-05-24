Катаклизмы унесут жизни миллионов людей: ученые назвали страны, которым грозит катастрофа

В последние годы происходит много катаклизм. Только недавно на Камчатке случилось извержение вулкана. Также в начале года несколько стран пострадали и-за сильных землетрясений. Ученые давно бьют тревогу из-за глобального потепления.
Теперь они уверены, что мир может погибнуть. По их словам, в результате таяния ледников в Антарктиде могут произойти огромные природные оползни, которые приведут к образованию разрушительных цунами.
По данным издания Talker, исследования показали, что под угрозой окажутся: Южная Америка и Новая Зеландия, а также Юго-Восточная Азия.
«Подводные оползни являются основной геологической опасностью, которая может повлечь за собой цунами, что приводит к огромным человеческим жертвам. Оползни также могут разрушить инфраструктуру, включая подводные кабели, а это значит, что в будущем такие события будут иметь широкий спектр экономических и социальных последствий», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications,
Преподаватель гидрографии и исследования океана в Плимутском университете доктор Дженни Гейлз заявила, что просто необходимо срочно начать подробно изучать сдвиги, которые происходили в далеком прошлом. Это поможет человечеству подготовиться к последствиям, которые могут произойти из-за катаклизмов, включая глобальное потепление.
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Ученые пока смогли узнать, что на момент масштабных оползней в Антарктиде, которые уже происходили, температура на Земле была на 3 градуса выше, чем сейчас.