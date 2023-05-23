Почти не осталось в магазинах: названа самая модная вещь этого лета — украсит любую фигуру

При покупке вещей на новый сезон важно обращать внимание не только на комфортную носку, но и на последние веяния моды. Поэтому этим летом эксперты советуют пополнить свой гардероб как минимум одной джинсовой юбкой.

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Ведь этот предмет одежды будет на вершине трендов. К тому же юбка из джинсы отлично впишется в любой гардероб. И удачно подчеркнет практически любую фигуру.

Длину можно выбирать на свой вкус. Актуальны все модели от миди до макси. А если на юбке будет разрез, то это только добавит пикантности вашему образу. Сочетать модную вещицу можно как с классической блузкой, так и со спортивной кофтой. Все зависит только от вашей фантазии.

Источник: thevoicemag.ru