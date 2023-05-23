С помощью линейки: как определить точное время для приготовления рыбы

Когда дело касается запекания рыбы в духовке, многие хозяйки не могут рассчитать точное время приготовления. Поэтому им приходится то и дело заглядывать в печь, чтобы не упустить нужный момент.

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К счастью, опытные кулинары поделились небольшой хитростью. И теперь любой новичок на кухне без труда сможет разобраться с этим вопросом.

Для того чтобы определить, сколько минут блюдо должно провести в духовке. Необходимо измерить толщину куска с помощью линейки. И прибавить к стандартным 5 минутам по 15 минут за каждые 2,5 см. рыбного стейка. Таким образом получается, что кусок в 5 см. нужно будет запекать 35 минут.

Стоить отметить, что точно также можно определить время приготовления рыбы на гриле, в пароварке или в коптильне.

Источник: tastingtable.com