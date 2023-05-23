Просто поливайте огород только этим: чудо-средство заменит самую лучшую подкормку и обеспечит небывалый урожай

При таком поливе не нужны будут ни удобрения, ни компост. Все будет расти само. Речь о воде, которая так хорошо настоялась, что начала цвести.

Почему-то у многих дачников принято такую выливать из емкостей и набирать свежую. Это ошибка. Теплая и цветущая вода - лучшее средство для полива овощных культур.

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