Просто поливайте огород только этим: чудо-средство заменит самую лучшую подкормку и обеспечит небывалый урожай

Девочка поливает грядки на даче. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которые хотят добиться получения высокого урожая.

При таком поливе не нужны будут ни удобрения, ни компост. Все будет расти само. Речь о воде, которая так хорошо настоялась, что начала цвести.

Почему-то у многих дачников принято такую выливать из емкостей и набирать свежую. Это ошибка. Теплая и цветущая вода - лучшее средство для полива овощных культур.

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Изменения в воде происходят из-за хлореллы и других водорослей. Цветущая вода содержит достаточное количество кислорода. Она теплая и питательная, так что при таком поливе не нужно дополнительно вносить удобрения или компост.

А вот холодная проточная вода - не лучшее средство для полива. В ней мало кислорода, и опытные дачники не советуют поливать такой грядки.

По материалам belnovosti.by.

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