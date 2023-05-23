Как навсегда избавиться от колорадского жука с помощью желтой специи и уксуса — дедовский метод

Колорадский жук очень опасен для роста и развития картофеля. Угрозу таят не только взрослые особи, но и красные прожорливые личинки. Поэтому, если вы планируете собрать хороший урожай овощей осенью, начинайте борьбу с вредителем с момента появления первых всходов.

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Вы можете осуществлять ручной сбор жука или поливать кусты ядовитой химией. Но проще и безопаснее будет воспользоваться одним из народных средств. Так как они быстро избавляют от проблемы, но при этом не наносят вреда растениям.

Например, очень эффективным считается состав из горчичного порошка и столового уксуса. Для его приготовления нужно растворить 100 граммов желтой специи и 100 миллилитров уксуса в 10 литрах воды.

Полученное средство следует перелить в емкость с пульверизатором и распылить на ботву зараженных растений. Но помните о том, что раствор очень мощный. Поэтому используйте защитные перчатки. И следите за тем, чтобы средство не стекало к основанию куста.

Повторяйте обработку по мере необходимости. И вредитель больше никогда не посмотрит в сторону вашего огорода.

Источник: mos-smi.com