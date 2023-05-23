Нужны только мыло и вода: эффективное средство для борьбы с тлей – стоит копейки, проверяйте

Тля - один из самых злостных вредителей садов. Если нападет на дерево - пиши-пропало, урожая ни фруктов, ни ягод не будет. Это, конечно, если пустить все на самотек.
Но можно воспользоваться известным народным рецептом и приготовить раствор, который уничтожит тлю.
Понадобится всего лишь жидкое мыло и вода.
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Развести жидкое мыло с водой нужно в такой пропорции - 3-4 столовых ложки мыла на литр воды. Полученной смесью нужно тщательно обработать деревья, на которых поселилась тля.
Такое опрыскивание уничтожает до 90 процентов вредителей. При необходимости, а она скорее всего, будет, обработку деревьев нужно повторить.
По материалам belnovosti.by.