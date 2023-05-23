Чем угостить гортензию, чтобы она поменяла свой цвет на голубой — хитрый трюк

Если на вашем участке растет бледно-розовая или сине-белесая садовая гортензия. То вы легко сможете перекрасить ее в голубой цвет. Для этого вам потребуется полить цветок определенным составом, добавить некоторые удобрения и отрегулировать кислотность грунта. Но сделать это нужно до формирования соцветий или в момент посадки растения.

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Чтобы приготовить состав для полива, вам потребуется растворить 70 гр. сульфата алюминия в 20 литрах воды. Этого количества раствора хватит на одно взрослое растение.

А в качестве удобрения можно взять готовые подкормки, где первым в списке элементов значится калий. Азот гортензии тоже не повредит, но вносить его необходимо в умеренном количестве.

Что касается кислотности почвы. То она должна быть ниже 5,5 pH. Ведь только в этом случае алюминий сработает как нужно.

Источник: 7ogorod.ru