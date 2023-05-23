Как нужно поливать чеснок, чтобы овощ вырос размером с кулак — не все знают

Чеснок относится к непритязательным культурам. Урожай можно получить даже без ухода. Однако качество овоща в этом случае будет не самым хорошим. Головки вырастут мелкими, а зубчики — безвкусными. Поэтому, чтобы получить крупный овощ с характерным ярким вкусом, нужно хотя бы соблюдать режим полива чесночных грядок.

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Подпитывать чеснок влагой необходимо всего раз в неделю, но полив должен быть очень обильным. В засушливые дни землю необходимо проливать на глубину не менее 20 см. Особенно важно соблюдать эти условия в период формирования зубчиков. Ведь в это время растение как никогда нуждается в дополнительной влаге. А вот за месяц до сбора урожая число поливов нужно резко сократить. Чем меньше воды получит растение в это время, тем ярче будет вкус самого овоща.

Следуйте этим простым советам. И чеснок удивит вас не только большими размерами, но и насыщенным вкусом, за который его так ценят кулинары.

Источник: belnovosti.by