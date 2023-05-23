Самая мощная подкормка для петунии: цветок будет без остановки выпускать новые бутоны — 100%-й результат

Петуния очень популярна у садоводов, так как этот цветок очень красив и не особо прихотлив в уходе. А если его правильно удобрить, то пышное цветение будет гарантировано до самой осени. Поэтому дачники долго экспериментировали и нашли самый удачный вариант подкормки.

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Для того чтобы мощно удобрить петунию, вам потребуется растворить 10 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды. И подпитать этим составом растение под корень. Но помните, подобное стимулирование необходимо проводить параллельно с поливом обычной водой. Иначе растение может получить ожог корня.

Если сделать все правильно, цветок быстро пойдет в рост и выпустит кучу новых бутонов.

Источник: tut-news.ru