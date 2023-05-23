Тля больше не заведется: эффективный метод уничтожения главного вредителя сада — никакой химии

Тля — настоящая угроза для будущего урожая. Из-за этого вредителя можно остаться без ягод и фруктов в саду.
Но, к счастью, есть довольно эффективные методы борьбы с тлей. Даже без химии можно справиться с этим вредителем.
Во-первых, тля никогда не заведется рядом с грядкой, на которой высажены мята, кинза, фенхель, базилик или с клумбой с бархатцами. Тля не переносит запаха этих растений.
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Во-вторых, можно использовать растворы для опрыскивания, приготовленные из жидкого мыла и воды. На литр воды нужно 3–4 столовых ложки мыла.
Мыло создаст оболочку вокруг тли, та не сможет дышать, задохнется и отвалится сама собой. Одна тщательная обработка позволит уничтожить до 90–95% насекомых. При необходимости манипуляцию придется повторить.
По материалам belnovosti.by