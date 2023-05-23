Орхидея будет радовать цветами весь год: просто чередуйте полив с этой подкормкой

Орхидея покорила сердца цветоводов своим элегантным видом. Она великолепно смотрится в любой квартире. Растение отличается длительным периодом цветения. А если его правильно подкормить, то цветы будут радовать вас круглый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Подходящее удобрение можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится взять: один литр кипяченой воды, щепотку соли без добавления йода, такое же количество лимонной кислоты, 1 ч. ложку сахара и 0,5 таблетки аспирина. Все составляющие нужно растворить в жидкости и полить этим средством цветок.

Подкормку рекомендуется проводить в период цветения. Не чаще одного раза в месяц. А спустя 1-2 дня орхидею нужно обязательно полить водой без дополнительных примесей. И будьте осторожны: раствор не должен попасть на стебли и листья цветка, так как это может спровоцировать гниение.

Источник: belnovosti.by