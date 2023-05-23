Полный отказ от покупок валюты: что будет с курсом рубля этим летом – прогноз на июнь и июль уже сделан

Графики курса валют. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики уверены, что национальная валюта будет укрепляться.

Рубль во второй половине вторника, 23 мая, разнонаправленно торгуется на Московской бирже. Судя по данным торгов, российская валюта немного повышается к евро и юаню, но практически стабильна к доллару.

Финансовые аналитики уверены, что сейчас гражданам стоит отказаться от покупок валюты и отсрочить это событие на один - два месяца. Эксперты прогнозируют, что летом рубль укрепится и к доллару, и к евро.

Позитивные ожидания связаны с тем, что в России с 1 июня будет установлен лимит в размере 1 миллиарда долларов в месяц для покупки валюты в пользу компаний-нерезидентов.

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«Мы позитивно оцениваем данное решение и видим в нем поддержку нашего прогноза укрепления рубля в направлении 73-75 против доллара на горизонте ближайших месяцев. Тактически укрепление может реализоваться по мере приближения налоговых дат в конце мая и июня, а также конверсии валюты для выплаты дивидендов со стороны экспортных компаний в течение июня-июля», - отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

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