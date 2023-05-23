Полный отказ от покупок валюты: что будет с курсом рубля этим летом – прогноз на июнь и июль уже сделан

Рубль во второй половине вторника, 23 мая, разнонаправленно торгуется на Московской бирже. Судя по данным торгов, российская валюта немного повышается к евро и юаню, но практически стабильна к доллару.

Финансовые аналитики уверены, что сейчас гражданам стоит отказаться от покупок валюты и отсрочить это событие на один - два месяца. Эксперты прогнозируют, что летом рубль укрепится и к доллару, и к евро.

Позитивные ожидания связаны с тем, что в России с 1 июня будет установлен лимит в размере 1 миллиарда долларов в месяц для покупки валюты в пользу компаний-нерезидентов.

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