Полный отказ от покупок валюты: что будет с курсом рубля этим летом – прогноз на июнь и июль уже сделан

Рубль во второй половине вторника, 23 мая, разнонаправленно торгуется на Московской бирже. Судя по данным торгов, российская валюта немного повышается к евро и юаню, но практически стабильна к доллару.
Финансовые аналитики уверены, что сейчас гражданам стоит отказаться от покупок валюты и отсрочить это событие на один - два месяца. Эксперты прогнозируют, что летом рубль укрепится и к доллару, и к евро.
Позитивные ожидания связаны с тем, что в России с 1 июня будет установлен лимит в размере 1 миллиарда долларов в месяц для покупки валюты в пользу компаний-нерезидентов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Мы позитивно оцениваем данное решение и видим в нем поддержку нашего прогноза укрепления рубля в направлении 73-75 против доллара на горизонте ближайших месяцев. Тактически укрепление может реализоваться по мере приближения налоговых дат в конце мая и июня, а также конверсии валюты для выплаты дивидендов со стороны экспортных компаний в течение июня-июля», - отметил Евгений Кошелев из Росбанка.