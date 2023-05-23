Пожелтевший подоконник вновь станет белоснежным: просто нанесите на него это дешевое средство

Пластиковые окна со временем покрываются желтыми пятнами. Проблема знакома почти каждому, кто установил в своем доме эти изделия. Чаще всего всего это происходит по вине производителя, который сэкономил на стабилизаторах и антиоксидантах.

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Обычными мыльными средствами отмыть желтизну не получится. Но и менять нормально функционирующее окно тоже не вариант. Поэтому хитрые хозяйки долго экспериментировали и все-таки нашли простое средство, которое справилось с проблемой на раз-два.

Речь идет об обычной перекиси водорода. Чтобы пластик вновь стал белоснежным, нужно нанести аптечное средство на все проблемные места. Подождать три часа. И смыть его водой. Когда окно высохнет, вы будете приятно удивлены его благородным цветом.

Источник: belnovosti.by