Чем нужно протереть обувь, чтобы избавиться от запаха пота — поможет даже в жару

У многих ноги потеют даже зимой, а летом эта проблема усугубляется. Поэтому, чтобы избежать неприятного запаха, приходится опрыскивать обувь специальными спреями. Но даже они не всегда помогают справиться со зловонием.

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Если вы в числе тех, кто разочаровался в возможностях магазинной химии, то попробуйте обработать свою обувь хлоргексидином. Опытные хозяйки говорят, что аптечное средство способно нейтрализовать запах пота всего за одну ночь.

Хлоргексидин можно наносить двумя способами. Если вы имеете дело с изделиями из кожи, то нужно смочить в антисептике ватный диск и протереть им внутреннюю часть ботинок. А в случаях с обувью из ткани лекарственный препарат необходимо распылить с помощью пульверизатора.

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Источник: belnovosti.by