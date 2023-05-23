Обязательно сделайте это с клубникой в период цветения, иначе ягода будет мелкой — не сомневайтесь

Иногда долгожданный урожай клубники не приносит никакой радости. Так как вопреки большим ожиданиям, ягода вырастает мелкой и неказистой.

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Происходит это потому, что почти все ресурсы растения уходят на отращивание пышных зеленых усов. А на формирование ягод практически ничего не остается. К тому же лишние листья являются прекрасным укрытием для разного рода вредителей и способствуют появлению плесени. Что тоже не идет ягоде на пользу.

Именно поэтому опытные садоводы советуют в период цветения удалять все лишние отростки. Если вовремя стричь усы, то ягоды вырастут крупными и сладкими. Ведь все силы растения будут сосредоточены только на формировании плодов.

Источник: belnovosti.by