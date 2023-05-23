Старая прачка пояснила: при стирке всегда капала уксус —– дешевый порошок работал как люксовый

Обычный уксус используют при стирке опытные прачки. Если добавлять его в тазик с замоченным в порошке бельем или наливать при стирке в отсек с порошком, вы не узнаете потом свои вещи.

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Уксус усиливает свойства порошка в разы. Он отбеливает белые вещи, а цветные делает ярче, стирка проходит эффективнее.

Кроме того, белье после применения уксуса становится мягким, как после использования кондиционера.

Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная».