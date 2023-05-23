Тлю можно вывести из сада не только химией, но и обычными дедовскими методами, которые применяет народ уже несколько десятилетий. И делает это вполне успешно.

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Тля не выносит аромата картофельной ботвы. Возьмите ее 1 килограмм, измeльчитe и залeйтe 10 литрами воды. Дайтe наcтоятьcя 3–4 чаcа. Далее состав пpоцeдитe и иcпользуйтe по назначeнию.

Также тля не переносит запаха таких цветов, как календула и бархатцы. Рассадите растения островками по огороду и насекомое не увидите на своих посадках.

Источник: Telegram-каналы «Сад и огород», «Цветочница».