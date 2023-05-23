Как легко избавиться от мозолей и натоптышей без салонных процедур — можно прилично сэкономить

Приближаются летние деньки. А это значит, что очень скоро все модницы будут щеголять в открытой обуви. Поэтому если вы все еще не привели в порядок ваши пяточки, то займитесь этим прямо сейчас.

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Чтобы избавиться от мозолей и натоптышей, можно пойти в салон рядом с домом, а можно избежать лишних расходов и разобраться с проблемой самостоятельно. Ведь все необходимое для этого можно найти у себя в квартире.

Чтобы вернуть коже ступней былую гладкость, вам потребуется: горячая вода, 2 ст. ложки соды и такое же количество жидкого мыла. Тщательно перемешайте все ингредиенты в тазу и опустите в него ваши ножки. Подождите около 15 минут. Затем возьмите пемзу и аккуратными движениями удалите размякший эпидермис. После этого промокните пятки полотенцем и нанесите на них питательный крем.

Источник: snta.ru