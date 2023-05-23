Горничная показала трюк — намылила половину зеркала: больше оно никогда не запотевает

В элитных гостиницах настолько все продумано для комфорта гостей, что даже зеркала в ванных комнатах здесь не запотевают во время водных процедур.

Как этого добиваются горничные? Каким чудесным средством?

Оказалось, что никаких чудес не существует. Они просто намыливают зеркало пеной для бритья, а потом протирают сухой бумажной салфеткой. На стекле остается защитный слой, который не дает зеркалу задерживать на себе конденсат вплоть до следующей уборки.

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Если вы хотите испытать данный лайфхак, попробуйте, как горничные, нанести пену на половину зеркала, стереть. А вторую половину оставьте как есть. И включите горячую воду. Вы увидите своими глазами, как запотеет только часть зеркала – та, которую вы не обрабатывали

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»