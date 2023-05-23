Как приготовить сметанковое печенье из того, что есть почти на каждой кухне — простой и вкусный рецепт

Сейчас в магазине можно купить практически любое печенье. Но, несмотря на широкий ассортимент, ни одно из них не сравнится с домашним. Убедитесь в этом сами, приготовив сметанковое лакомство по этому рецепту.

Вам потребуется: 280 г пшеничной муки, 150 г любой сметаны, 100 г сливочного масла, 8–10 гр. ванильного сахара, 3,5 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя для теста и соль на кончике ножа.

Соедините в глубокой миске муку, ванильный и обычный сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте в эту же емкость измельченное масло и сметану. Как следует все перемешайте. Положите тесто в целлофановый пакет и уберите в холодильник на 35–40 минут.

Когда время пройдет, приступайте к формированию печенюшек. Для этого раскатайте тесто так, чтобы высота пласта получилась не более 0,5 см. Затем нарежьте его квадратами или треугольниками и выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте печенье в течение 15–20 минут при температуре 180 °C.

Источник: tut-news.ru