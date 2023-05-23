Гортензия стала цвести гигантскими шапками: а это всего лишь подкормка из хлеба и воды

Никогда не выбрасывайте хлебные корочки, если в своем саду вы выращиваете красавицу-гортензию. Цветок обожает подкормку из них.

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Дело в том, что гортензия хорошо себя чувствует в кислой почве. Она быстро идет в рост, отлично укореняется и дает пышное красивое цветение, редко болеет. А вот в щелочной может сильно капризничать и расстраивать своих хозяев.

Чтобы подкислить грунт, и используется настой из корочек затвердевшего хлеба. Размочите их в теплой воде, дождитесь, когда раствор забродит, и полейте им цветы.

Делайте это периодически, цветение будет просто роскошным!

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»