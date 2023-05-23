Как часто нужно поливать огурцы, чтобы овощ не был пустотелым — многие не догадываются

О том, что огурцы нуждаются во влаге, догадаться не так уж сложно. Ведь овощ на 95% состоит из воды. Поэтому поливать эту культуру нужно обильно. Но делать это следует по графику, иначе можно навредить формированию плодов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, если допустить пересыхание почвы, а потом вылить на растение целое ведро, то ни к чему хорошему это не приведет. Огурец или зачахнет, или даст плоды с пустотами внутри.

Поливать огуречные грядки нужно регулярно. Делать это необходимо каждый день или через день. Особенно важно соблюдать график во время цветения и формирования плодов. Но делайте это с оглядкой на погодные условия. Если выдалась дождливая неделя, то количество дополнительной влаги можно сильно сократить.

Источник: tut-news.ru