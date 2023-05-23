Соседи поражены: тля сама осыпалась с кустов, когда рядом расцвели эти растения

Чтобы прогнать с огорода тлю далеко не всегда нужна магазинная химия. Насекомое не выносит запаха некоторых растений, и сама бежит куда подальше, почувствовав нелюбимые ароматы.

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В частности, тля не может жить, когда рядом расцветают такие цветы как календула и бархатцы. Рассадите эти яркие растения по своему участку, и вы увидите, что вредители пропали.

Кстати, аромат бархатцев ненавидят и другие вредители. Вы не увидите в своем саду колорадского жука, совок, капустной белянки, луковой мухи и земляничного долгоносика, если рассадите рядом с культурами эти желтые цветочки.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»